Санкции можно ввести еще против 300 танкеров РФ, для этого есть доказательства, - ОП
Еще против не менее 300 российских танкеров можно ввести санкции. Для этого есть соответствующие доказательства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченного президента Украины по вопросам санкционной политики Владислава Власюка в эфире телемарафона.
Он объяснил, что танкер может попасть в санкционный список, когда было получено достаточное количество доказательств его противоправной деятельности. Речь идет о перевозке российской нефти с нарушением - отсутствие соответствующей страховки, превышение цены для покупателя в более 60 долларов за баррель и тому подобное.
"В принципе не менее чем на 300 танкеров есть соответствующие доказательства, поэтому теоретически санкционировать большое число танкеров абсолютно возможно", - сказал Власюк.
Он выразил надежду, что Европейский Союз в 16-м пакете санкций введет ограничения против не менее 50 танкеров РФ, а США продолжат соответствующие меры со своей стороны.
"Мы верим, что Великобритания, Дания и некоторые другие страны из того региона, балийского, будут реализовывать некоторые другие меры, в частности связанные с ограничением прохождения танкеров в связи с несоответствующей страховкой. Это совсем другой несанкционированный трек, но тоже может повлиять на способность России вывозить собственную нефть", - добавил Власюк.
"Теневой флот" России
Напомним, что Россия после введения ЕС и США санкций против энергетического сектора создала так называемый "теневой флот". Он состоит в основном из старых танкеров, которые транспортируют нефть в другие страны, обходя санкции.
Европейский Союз в 15-м пакете санкций уже вводил ограничения против танкеров "теневого флота" РФ.
По данным СМИ, в новом пакете ЕС продолжит вводить санкции против российских танкеров.
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