Санкції, гроші й не тільки. ЄС готує допомогу Україні напередодні другої річниці війни, - FT

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Набір західної підтримки

Санкції включатимуть нові обмеження проти юридичних й фізичних осіб, які пов'язані з повномасштабним вторгненням в Україну у 2022 році. Зокрема допомога включатиме виділення Києву 50 млрд євро протягом наступних чотирьох років. Як стверджують джерела, частина коштів буде виплачена одразу після укладання угоди.

Також частиною загального набору підтримки буде виділення 5 млрд євро військової допомоги щороку й передання Україні прибутків, отриманих від заморожених активів Росії.

"Це гроші, зброя і санкції в той час, коли ми визнаємо, що (українці, - ред.) потребують заохочення. Але через два роки ми бачимо, що є межі того, що ми можемо зробити", - заявив один з дипломатів ЄС.

Нові санкції

Санкції будуть зосереджені на додаванні більшої кількості фізичних та юридичних осіб до списку заморожування активів та заборони на в'їзд. Водночас вони навряд чи включатимуть заборону на імпорт російського алюмінію, попри те, що цього вимагала Польща й країни Балтії.

"Інші елементи також можуть бути пом’якшені, щоб отримати підтримку, оскільки попередні спроби деяких держав-членів націлитися на російський експорт ядерного палива та скрапленого природного газу до ЄС провалилися через відсутність консенсусу", - пояснює видання.

50 млрд євро

Фінансова допомога була запропонована торік в рамках оновлення бюджету ЄС, який все ще має бути підписаний лідерами країн-членів на зустрічі 1 лютого. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заблокував угоду в грудні, втім Єврокомісія готова піти на поступки, щоб залучити його на свій бік, зокрема надати йому можливість переглянути допомогу в майбутньому.

Тим часом дипломати ЄС переконані в тому, що угорський лідер врешті-решт поступиться, як він це робив у попередніх ситуаціях, що були пов'язані з допомогою Україні.

"Якщо Орбан зірве (поповнення бюджету ЄС, - ред.), це буде схоже на політичний вихід з союзу", - заявив високопоставлений дипломат ЄС.

Ще одним додатковим елементом є можливість надання Україні частини допомоги, втім, точна сума ще обговорюється.

Російські заморожені активи

"Пропозиція Єврокомісії щодо російських державних активів датована груднем, але вона не передбачає фактичної конфіскації цих прибутків і передачі їх Україні. За словами високопоставленого дипломата ЄС, який брав участь у переговорах, пропозиція щодо заморожених активів "продемонструє прогрес, але не наблизить гроші до Києва". "Ми штовхаємо банку вниз по дорозі", - відзначає FT.

На думку представників ЄС, захоплення активів Росії, більшість з яких знаходиться в Європі, навряд чи отримає підтримку з боку Італії, Франції й Німеччини.

Реформування Європейського фонду миру

Наразі переговори зосереджені на тому, щоб поступово відмовитись від відшкодування країнам за зброю, яку вони відправили в Україну. Зокрема планують замінити їх на платежі за спільне виробництво.

"Країни з великою оборонною промисловістю, такі як Німеччина, хочуть, щоб ця поетапна відмова відбулася швидше, ніж країни, які не мають такої промисловості", - пояснює видання.