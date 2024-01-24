Санкции, деньги и не только. ЕС готовит помощь Украине в преддверии второй годовщины войны, - FT

Европейский союз готовит новые санкции против Российской Федерации накануне второй годовщины полномасштабного вторжения в Украину. В частности пытаются возобновить уменьшение объемов западной помощи нашей стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

Набор западной поддержки

Санкции будут включать новые ограничения против юридических и физических лиц, которые связаны с полномасштабным вторжением в Украину в 2022 году. В частности помощь будет включать выделение Киеву 50 млрд евро в течение следующих четырех лет. Как утверждают источники, часть средств будет выплачена сразу после заключения соглашения.

Также частью общего набора поддержки будет выделение 5 млрд евро военной помощи ежегодно и передача Украине доходов, полученных от замороженных активов России.

"Это деньги, оружие и санкции в то время, когда мы признаем, что (украинцы, - ред.) нуждаются в поощрении. Но через два года мы видим, что есть пределы того, что мы можем сделать", - заявил один из дипломатов ЕС.

Новые санкции

Санкции будут сосредоточены на добавлении большего количества физических и юридических лиц в список замораживания активов и запрета на въезд. В то же время они вряд ли будут включать запрет на импорт российского алюминия, несмотря на то, что этого требовала Польша и страны Балтии.

"Другие элементы также могут быть смягчены, чтобы получить поддержку, поскольку предыдущие попытки некоторых государств-членов нацелиться на российский экспорт ядерного топлива и сжиженного природного газа в ЕС провалились из-за отсутствия консенсуса", - объясняет издание.

50 млрд евро

Финансовая помощь была предложена в прошлом году в рамках обновления бюджета ЕС, который все еще должен быть подписан лидерами стран-членов на встрече 1 февраля. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заблокировал соглашение в декабре, впрочем, Еврокомиссия готова пойти на уступки, чтобы привлечь его на свою сторону, в частности предоставить ему возможность пересмотреть помощь в будущем.

Между тем дипломаты ЕС убеждены в том, что венгерский лидер в конце концов уступит, как он это делал в предыдущих ситуациях, связанных с помощью Украине.

"Если Орбан сорвет (пополнение бюджета ЕС, - ред.), это будет похоже на политический выход из союза", - заявил высокопоставленный дипломат ЕС.

Еще одним дополнительным элементом является возможность предоставления Украине части помощи, впрочем, точная сумма еще обсуждается.

Российские замороженные активы

"Предложение Еврокомиссии относительно российских государственных активов датировано декабрем, но оно не предусматривает фактической конфискации этих доходов и передачи их Украине. По словам высокопоставленного дипломата ЕС, участвовавшего в переговорах, предложение по замороженным активам "продемонстрирует прогресс, но не приблизит деньги к Киеву". "Мы толкаем банк вниз по дороге", - отмечает FT.

По мнению представителей ЕС, захват активов России, большинство из которых находится в Европе, вряд ли получит поддержку со стороны Италии, Франции и Германии.

Реформирование Европейского фонда мира

Сейчас переговоры сосредоточены на том, чтобы постепенно отказаться от возмещения странам за оружие, которое они отправили в Украину. В частности планируют заменить их на платежи за совместное производство.

"Страны с большой оборонной промышленностью, такие как Германия, хотят, чтобы этот поэтапный отказ состоялся быстрее, чем страны, которые не имеют такой промышленности", - объясняет издание.