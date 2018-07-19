К санкциям против оккупации Крыма присоединились еще пять стран

К санкциям ЕС присоединились еще пять стран

К санкциям против оккупации Крыма присоединились Украина, Черногория, Албания, Норвегия и Грузия. Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.

"Страны-кандидаты Черногория и Албания, Норвегия, которая является членом европейской экономической зоны, а также Украина и Грузия присоединились к декларации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что страны, присоединившиеся к санкциям, гарантируют, что их национальная политика будет соответствовать решению Совета ЕС относительно санкций.

Так, указанные санкции касаются запрета на импорт в ЕС товаров, произведенных в Крыму или Севастополе, инвестиций в Крым, экспорта определенных товаров и технологий для крымских компаний.

Напомним, ранее сообщалось, что сервис Booking.com запретил в аннексированном Россией Крыму бронирование объектов размещения.