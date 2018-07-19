До санкцій проти окупації Криму приєдналися ще п'ять країн

До санкцій ЄС приєдналися ще п'ять країн

До санкцій проти окупації Криму приєдналися Україна, Чорногорія, Албанія, Норвегія і Грузія. Про це йдеться в заяві верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федерики Могерині.

"Країни-кандидати Чорногорія та Албанія, Норвегія, яка є членом європейської економічної зони, а також Україна і Грузія приєдналися до декларації", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що країни, які приєдналися до санкцій, гарантують, що їх національна політика буде відповідати рішенням Ради ЄС щодо санкцій.

Так, зазначені санкції стосуються заборони на імпорт до ЄС товарів, вироблених в Криму чи Севастополі, інвестицій у Крим, експорту певних товарів і технологій для кримських компаній.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сервіс Booking.com заборонив в Криму бронювання об'єктів розміщення.