Booking запретил бронировать жилье в Крыму

Запрет на бронирование связан с санкциями ЕС

Сервис Booking.com запретил в аннексированном Россией Крыму бронирование объектов размещения. Об этом свидетельствует информация на сайте компании.

В частности, сайт сервиса сообщает об этом при попытке зарезервировать отель, хостел или квартиру в любой точке полуострова.

"К сожалению, в данный момент на нашем сайте невозможно забронировать проживание в Крыму с целью отдыха", - указано в сообщении.

Отметим, что в соцсети Facebook владелица одного из хостелов в Судаке обнародовала официальный ответ от сервиса. Из него следует, что бронирование ограничено в связи с санкциями Европейского союза.

Компания подчеркнула, что всегда стремится соблюдать все соответствующие и применимые законы, действующие на территории, где она работает.

"Поскольку Booking.com B.V. базируется в Нидерландах, мы должны соблюдать торговые санкции ЕС в отношении Крыма. Согласно санкциям, компании Booking.com не разрешено предлагать какие-либо услуги, непосредственно связанные с туристической деятельностью в Крыму", - отметили в компании.

Напомним, ранее в Сенате США представили проект резолюции, которая осуждает незаконные попытки Российской федерации (РФ) оккупировать Крым.