UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

К санкциям ЕС против Беларуси присоединились еще семь европейских стран

Автор: Дмитрий Кузнецов

Семь европейских государств присоединились к санкциям Евросоюза против Беларуси. Средни них страны-кандитаты на вступление в ЕС - Сербия, Северная Македония, Черногория и Албания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Европейского Совета.

Отмечается, что в отношении еще одно юридическое лицо Беларуси добавлено в санкционный список ЕС. Какое именно в Евросовете не уточнили.

В заявлении указано, что страны-кандидаты на вступление в ЕС Северная Македония, Черногория, Сербия и Албания присоединились к санкциям ЕС против Беларуси, утвержденным 21 июня..

Кроме того, эти ограничительные меры поддержали страны, входящие в Европейскую ассоциацию свободной торговли. Среди них: Исландия, Лихтенштейн и Норвегия.

Напомним, 24 июня ЕС ввел против Беларуси секторальные санкции. В частности, ограничен доступ к европейским финансовым рынкам, а также экспорт товаров белорусской промышленности.

Отметим, с октября 2020 года ЕС постепенно вводит ограничительные меры в отношении Беларуси. Они были приняты в ответ на фальсификацию президентских выборов в августе 2020 года, а также на репрессии в отношении мирных демонстрантов, членов оппозиции и журналистов.

Читайте РБК-Украина в Google News
БеларусьСанкции