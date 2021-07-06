К санкциям ЕС против Беларуси присоединились еще семь европейских стран

Семь европейских государств присоединились к санкциям Евросоюза против Беларуси . Средни них страны-кандитаты на вступление в ЕС - Сербия, Северная Македония, Черногория и Албания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Европейского Совета .

Отмечается, что в отношении еще одно юридическое лицо Беларуси добавлено в санкционный список ЕС. Какое именно в Евросовете не уточнили.

В заявлении указано, что страны-кандидаты на вступление в ЕС Северная Македония, Черногория, Сербия и Албания присоединились к санкциям ЕС против Беларуси, утвержденным 21 июня..

Кроме того, эти ограничительные меры поддержали страны, входящие в Европейскую ассоциацию свободной торговли. Среди них: Исландия, Лихтенштейн и Норвегия.