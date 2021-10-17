Санкций против "воров в законе": в ОП выяснят, как в списке появились ошибки

Секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге в пятницу заявил, что в решении Совета национальной безопасности, которое касалось санкций в отношении уголовных авторитетов, была допущена ошибка относительно 108 человек.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвал отказаться от спекулятивных оценок тех или иных санкционных решений. По его словам, при подготовке указанных материалов нарушения были допущены сотрудниками МВД, когда ведомство возглавлял Арсен Аваков.

По словам Подоляка, на данный момент в полном объеме устанавливаются конкретные обстоятельства, как допускались нарушения, и проверяется, были ли они умышленными.

"Эта проверка еще не закончилась", - отметил он.

В ОП пообещали, что впоследствии СНБО проинформирует о результатах проверки.