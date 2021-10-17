Санкцій проти "злодіїв у законі": в ОП з'ясують, як у списку з'явилися помилки

Секретар РНБО Олексій Данилов на брифінгу в п'ятницю заявив, що в рішенні Ради національної безпеки, яке стосувалося санкцій щодо кримінальних авторитетів, була допущена помилка щодо 108 осіб.

Радник глави офісу президента Михайло Подоляк закликав відмовитися від спекулятивних оцінок тих чи інших санкційних рішень. За його словами, при підготовці зазначених матеріалів порушення були допущені співробітниками МВС, коли відомство очолював Арсен Аваков.

За словами Подоляка, на цей час в повному обсязі встановлюються конкретні обставини, як допускалися порушення, і перевіряється, чи були вони умисними.

"Ця перевірка ще не закінчилася", - зазначив він.

В ОП пообіцяли, що згодом РНБО проінформує про результати перевірки.