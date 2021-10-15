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Санкции против "воров в законе" были с ошибками. МВД наказало виновных, - Данилов

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Киев, Пятница 15 октября 2021 23:03
Санкции против "воров в законе" были с ошибками. МВД наказало виновных, - Данилов Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (РБК-Украина)
Автор: Анна Полисученко

Уволены сотрудники МВД, допустившие ошибку в списке санкций Совета национальной безопасности и обороны против "воров в законе". Такое заявление сделал секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге по итогам заседания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг в Офисе президента.

В прошлом решении СНБО о санкциях против "воров в законе" обнаружили ошибки.

"Начали с криминалитета, был доклад министра внутренних дел. К большому сожалению, в решении СНБО, которое готовилось ранее, была сознательная или неосознанная ошибка относительно 108 человек, которую мы уже исправили", - заявил Данилов.

По его словам, причастные к этому сотрудники Министерства внутренних дел понесли наказание. Восемь человек, которые участвовали в оформлении документов с ошибками, понесли наказание.

"Часть из них уволена из рядов МВД, два человека понижены в иерархии этого министерства", - сказал Данилов.

Также он рассказал, что по просьбе людей, "которые занимаются вопросом волонтеров, наших батальонов", в отношении девяти человек, внесенных в этот санкционный список, главе МВД поручили провести дополнительную проверку. Секретарь СНБО добавил, что в целом работа по "ворам в законе" продолжается.

"Мы получили отчет, где они сегодня находятся, все из 17 "воров в законе" на сегодняшний день не находятся на свободе, часть покинула территорию Украины, другая часть находится в СИЗО", - добавил он.

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СНБО Министерство внутренних дел Украины
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