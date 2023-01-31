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Санкцій буде більше. Кабмін доручив ще одному органу готувати обмеження

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Україна, Вівторок 31 січня 2023 18:11
Санкцій буде більше. Кабмін доручив ще одному органу готувати обмеження Фото: Кабмін доручив ще одному органу готувати обмеження (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Кабінет міністрів України вніс зміни до положення про Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей. Віднині комісія теж може подавати до КМУ пропозицій щодо санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

"Передбачено, що Комісія відповідно до покладених на неї завдань здійснює підготовку та подання КМУ пропозицій щодо застосування, скасування та внесення змін до спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій - ред.), що вносяться Урядом на розгляд РНБО відповідно до ЗУ "Про санкції", - заявив Мельничук.

Він також додав, що відтепер Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей бере участь у формуванні, реалізації та моніторингу ефективності державної санкційної політики з питань, що належать до її компетенції.

Нагадаємо, нещодавно в Раді зареєстрували законопроект про заборону церков, які керуються з Росії.

Раніше ми повідомляли, що президент України Володимир Зеленський повідомив, що проти юридичних та фізичних осіб, яких РФ використовує для залізничних перевезень було введено санкції.

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