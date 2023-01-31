Санкцій буде більше. Кабмін доручив ще одному органу готувати обмеження

Кабінет міністрів України вніс зміни до положення про Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей. Віднині комісія теж може подавати до КМУ пропозицій щодо санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука .

"Передбачено, що Комісія відповідно до покладених на неї завдань здійснює підготовку та подання КМУ пропозицій щодо застосування, скасування та внесення змін до спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій - ред.), що вносяться Урядом на розгляд РНБО відповідно до ЗУ "Про санкції", - заявив Мельничук.

Він також додав, що відтепер Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей бере участь у формуванні, реалізації та моніторингу ефективності державної санкційної політики з питань, що належать до її компетенції.