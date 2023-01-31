Санкций будет больше. Кабмин поручил еще одному органу готовить ограничения
Кабинет министров Украины внес изменения в положение о Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей. Отныне комиссия тоже может подавать в КМУ предложения по санкциям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука.
"Предусмотрено, что Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами осуществляет подготовку и представление КМУ предложений по применению, отмене и внесению изменений в специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции - ред.), вносимые Правительством на рассмотрение СНБО в соответствии с ЗУ "О санкциях" ", – заявил Мельничук.
Он также добавил, что теперь Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей принимает участие в формировании, реализации и мониторинге эффективности государственной санкционной политики по вопросам, относящимся к ее компетенции.
Напомним, недавно в Раде зарегистрировали законопроект о запрете церквей, управляемых из России.
Ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что против юридических и физических лиц, используемых РФ для железнодорожных перевозок, были введены санкции.
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