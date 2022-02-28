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Санкции Запада обвалили финансовый рынок России

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Москва, Понедельник 28 февраля 2022 11:08
Санкции Запада обвалили финансовый рынок России Фото: Санкции обвалили финансовый рынок России (gettyimages)
Автор: Александр Белоус

Санкции Запада против России за вторжение в Украину вызвали обвал российского финансового рынка. Курс доллара превысил 100 рублей, люди пытаются снять деньги в банкоматах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Курс доллара на Московской бирже вырос на 30% до 110 рублей. Наличный курс достигает 130 рублей.

Жители России стоят в длинных очередях у банкоматов, опасаясь, что новые санкции Запада в связи с вторжением Москвы в Украину вызовут нехватку наличных и прервут платежи.

Центральный банк России заявил, что клиенты подсанкционных банков не смогут использовать свои банковские карты за пределами России, а карты, выпущенные подсанкционными банками, не будут работать в Google Pay или Apple Pay.

Торги ценными бумагами на Московской бирже прекращены. Однако на открытии в Лондоне акции "Роснефти" упали на 45%, акции "Новатэка" на 54%.

Банк России повысил ключевую ставку c 28 февраля с 9,5% до 20% годовых. Эту меру объяснили "кардинальным изменением" внешних условий для российской экономики.

ЦБ РФ также ввел "временный запрет" на продажу ценных бумаг от иностранных юридических и физических лиц.

Как сообщало РБК-Украина, Евросоюз ввел санкции против Центрального банка России из-за вторжения в Украину. Российскому регулятору запрещены операции, связанные с управлением резервами и активами. Таким образом, заморожены 630 млрд долларов резервов РФ.

Жесткие санкции Запада привели к обвалу российского рубля, который подешевел более чем на 30%. Власти РФ фактически закрыли фондовый рынок для иностранцев, а ЦБ РФ поднял ставку до 20%.

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