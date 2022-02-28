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Санкції Заходу обвалили фінансовий ринок Росії

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Москва, Понеділок 28 лютого 2022 11:08
Санкції Заходу обвалили фінансовий ринок Росії Фото: санкції обвалили фінансовий ринок Росії (gettyimages)
Автор: Олександр Білоус

Санкції Заходу проти Росії за вторгнення в Україну викликали обвал російського фінансового ринку. Курс долара перевищив 100 рублів, люди намагаються зняти гроші в банкоматах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Курс долара на Московській біржі виріс на 30% до 110 рублів. Готівковий курс досягає 130 рублів.

Жителі Росії стоять в довгих чергах біля банкоматів, побоюючись, що нові санкції Заходу у зв'язку з вторгненням Москви в Україну викличуть брак готівки і перервуть платежі.

Центральний банк Росії заявив, що клієнти підсанкційних банків не зможуть використовувати свої банківські картки за межами Росії, а карти, випущені підсанкційними банками, не працюватимуть в Google Pay або Apple Pay.

Торги цінними паперами на Московській біржі припинені. Однак на відкритті в Лондоні акції "Роснефти" впали на 45%, акції "Новатека" на 54%.

Банк Росії підвищив ключову ставку c 28 Лютого з 9,5% до 20% річних. Цей захід пояснили "кардинальною зміною" зовнішніх умов для російської економіки.

ЦБ РФ також ввів "тимчасову заборону" на продаж цінних паперів від іноземних юридичних і фізичних осіб.

Як повідомляло РБК-Україна, Євросоюз ввів санкції проти Центрального банку Росії через вторгнення в Україну. Російському регулятору заборонені операції, пов'язані з управлінням резервами та активами. Таким чином, заморожені 630 млрд доларів резервів РФ.

Жорсткі санкції Заходу призвели до обвалу російського рубля, який подешевшав більш ніж на 30%. Влада РФ фактично закрила Фондовий ринок для іноземців, а ЦБ РФ підняв ставку до 20%.

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