Санкции США против "Северного потока-2" почти готовы, - The Wall Street Journal

США могут ввести санкции против компаний, которые строят трубопровод

В Соединенных Штатах Америки (США) в течение нескольких недель будут готовы санкции против завершения строительства российского трубопровода "Северный поток-2". Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Отмечается, что соответсвующий законопроект готовится в Белом доме совместно с Госдепом, Министерством торговли и энергетическими департаментами. Остановить строительство газового трубопровода США могут, применив ограничения к компаниям, вовлеченных в проект Nord Stream 2.

Как сообщили источники в лице действующих и бывших американских чиновников, такие санкции обсуждаются и при необходимости могут быть введены в течение нескольких недель.

Многое в этом вопросе также зависит от переговоров канцлера Германии Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина, которые проходят 18 августа в Берлине.

Отмечается, что в августе прошлого года конгресс США наделил Трампа полномочиями вводить санкции против компаний и лиц, работающих над российским трубопроводом. Эта возможность предусмотрена в пакете санкций против РФ за предполагаемое вмешательство в выборы президента США в 2016 году.

Напомним, 18 августа в ходе встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель Путин заявил, что строительство газопровода "Северный поток-2" в странах Европейского союза - это "исключительно экономический проект".