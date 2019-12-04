ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Під санкції США потрапили шість венесуельських танкерів

Новини » В світі     04.12.2019 - 06:59
Під санкції США потрапили шість венесуельських танкерів
Ілюстративне фото (flickr.com/gageskidmore)

Танкери використовуються режимом Мадуро для нелегальних постачань нафти на Кубу

Сполучені Штати запровадили санкції проти шести суден державної компанії Венесуели PDVSA, які використовувалися режимом Мадуро для нелегальних постачань нафти на Кубу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву держсекретаря США Майкла Помпео.

За його словами, запроваджені обмеження проти шести танкерів "блокують зусилля кубинського режиму та режиму Мадуро щодо ухилення від санкцій, які мають на меті запобігти розкраданню природних ресурсів Венесуели з корупційною метою".

"Поки венесуельці продовжують виходити на вулиці з вимогами задоволення базових потреб та повернення свободи й процвітання, Мадуро відправляє життєво необхідні природні ресурси на Кубу в обмін на послуги кубинських спецслужб та розвідки, які підтримують його вплив у Венесуелі", - заявив Помпео.

Нагадаємо, ранше Сполучені Штати розширили санкційний список проти Венесуели, включивши в нього п'ятьох громадян країни.Повідомляється, що таким чином США посилюють тиск на уряд президента Ніколаса Мадуро.

Вашингтон визнає лідера опозиції Хуана Гуайдо законним президентом країни і використовує економічні санкції відносно уряду Венесуели та його державної нафтової фірми, щоб змусити Мадуро піти у відставку.

РБК-Україна повідомляло, що 18 жовтня Міністерство торгівлі США ввело санкції щодо Куби у зв'язку з порушеннями прав людини і підтримкою Гаваною режиму Мадуро.

США відмовили у візах співробітникам Федерального казначейства та МЗС Росії Трамп використовував свою владу для тиску на Україну, - звіт про імпічмент
Новини України Сполучені Штати АмерикиВенесуэлаСанкції
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся