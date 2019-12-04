Під санкції США потрапили шість венесуельських танкерів

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Танкери використовуються режимом Мадуро для нелегальних постачань нафти на Кубу

Сполучені Штати запровадили санкції проти шести суден державної компанії Венесуели PDVSA, які використовувалися режимом Мадуро для нелегальних постачань нафти на Кубу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву держсекретаря США Майкла Помпео.

За його словами, запроваджені обмеження проти шести танкерів "блокують зусилля кубинського режиму та режиму Мадуро щодо ухилення від санкцій, які мають на меті запобігти розкраданню природних ресурсів Венесуели з корупційною метою".

"Поки венесуельці продовжують виходити на вулиці з вимогами задоволення базових потреб та повернення свободи й процвітання, Мадуро відправляє життєво необхідні природні ресурси на Кубу в обмін на послуги кубинських спецслужб та розвідки, які підтримують його вплив у Венесуелі", - заявив Помпео.

Нагадаємо, ранше Сполучені Штати розширили санкційний список проти Венесуели, включивши в нього п'ятьох громадян країни.Повідомляється, що таким чином США посилюють тиск на уряд президента Ніколаса Мадуро.

Вашингтон визнає лідера опозиції Хуана Гуайдо законним президентом країни і використовує економічні санкції відносно уряду Венесуели та його державної нафтової фірми, щоб змусити Мадуро піти у відставку.

РБК-Україна повідомляло, що 18 жовтня Міністерство торгівлі США ввело санкції щодо Куби у зв'язку з порушеннями прав людини і підтримкою Гаваною режиму Мадуро.