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Санкции России не отразятся на поставках ядерного топлива, - "Энергоатом"

Новости » Политика    02.11.2018 - 10:22
Иллюстративное фото (webscreenshot google.com.ua/maps)
Иллюстративное фото (webscreenshot google.com.ua/maps)

В "Энергоатоме" уточнили, что санкции введены против предприятий на внутреннем рынке

Санкции России, которые распространяются на некоторые структуры Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом", не отразятся на поставках ядерного топлива. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Повод для гордости: как в Украине оценили ответные санкции России".

В частности, в "Энергоатоме" РБК-Украина заверили, что санкции против предприятий, которые входят в структуру компании, никак не скажутся на ее деятельности и не отразятся на поставках ядерного топлива. В пресс-службе уточнили, что несколько предприятий государственного концерна "Ядерное топливо", которые попали под санкции, ориентированы исключительно на внутренний рынок.

В первую очередь, речь идет о поставках уранового концентрата с государственного Восточного ГОКа, поскольку его доля в поставках урана для потребностей атомной генерации Украины не превышает 40%.

Напомним, ранее сообщалось, что в санкционные списки России попали 30% от нынешнего состава Верховной рады.

Накануне спикер Верховной рады Андрей Парубий в ответ на санкционный список РФ выступил за ужесточение санкций в отношении российского бизнеса и физических лиц.

 

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Новости Украины ЭнергоатомРоссийская Федерацияядерное топливоСанкции
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