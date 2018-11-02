Санкції Росії не позначаться на поставках ядерного палива, - "Енергоатом"

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В "Енергоатомі" уточнили, що санкції запроваджено проти підприємств на внутрішньому ринку

Санкції Росії, які поширюються на деякі структури Національної атомної енергогенеруючої компанії "Енергоатом", не позначаться на постачаннях ядерного палива. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Привід для гордості: як в Україні оцінили відповідні санкції Росії".

Зокрема, в "Енергоатомі" РБК-Україна запевнили, що санкції проти підприємств, які входять в структуру компанії, ніяк не позначаться на її діяльності та на постачаннях ядерного палива. У прес-службі уточнили, що кілька підприємств державного концерну "Ядерне паливо", які потрапили під санкції, орієнтовані виключно на внутрішній ринок.

В першу чергу, мова йде про постачання уранового концентрату з державного Східного ГЗК, оскільки його частка в постачаннях урану для потреб атомної генерації України не перевищує 40%.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до санкційних списків Росії потрапили 30% від нинішнього складу Верховної ради.

Напередодні спікер Верховної ради Андрій Парубій у відповідь на санкційний список РФ виступив за посилення санкцій стосовно російського бізнесу та фізичних осіб.