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Санкции против Wildberries: российский ритейлер продолжает работать в Украине

Автор: РБК-Украина

После введения санкций против российского интернет-ритейлера Wildberries он продолжает работать на территории Украины. По данным украинского сегмента компании, онлайн-торговля не прекращалась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Российское издание пишет, что украинское отделение Wildberries не уполномочено давать каких-либо комментариев по данному вопросу. Но согласно данным украинского интернет-сегмента компании, Wildberries продолжает осуществлять онлайн-торговлю в Украине.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против Wildberries, а министр культуры Александр Ткаченко объяснил, что ритейлер, "который продавал российскую пропаганду и форму российских солдат", не будет работать в Украине.

Отметим, в феврале Украина ввела санкции против российской сети "Спортмастер", но магазины до сих пор продолжают работать.

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Российская ФедерацияторговляСанкции