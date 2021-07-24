Санкції проти Wildberries: російський рітейлер продовжує працювати в Україні

Після введення санкцій проти російського інтернет-рітейлера він продовжує працювати на території України. За даними українського сегмента компанії, онлайн-торгівля не припинялася.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

Російське видання пише, що українське відділення Wildberries не уповноважене давати будь-яких коментарів з даного питання. Але згідно з даними українського інтернет-сегмента компанії, Wildberries продовжує здійснювати онлайн-торгівлю в Україні.

Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти Росії, а міністр культури Олександр Ткаченко пояснив, що рітейлер, "який продавав російську пропаганду і форму російських солдатів", не працюватиме в Україні.

Відзначимо, в лютому Україна ввела санкції проти російської мережі "Спортмастер", але магазини досі продовжують працювати.