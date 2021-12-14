Санкции против "Северного потока-2" навредят ЕС, - канцлер Австрии

Новый канцлер Австрии Карл Нехаммер призывает не использовать санкции против "Северного потока-2" как инструмент давления на Россию. По его мнению, таким образом Евросоюз только навредит себе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для Die Welt.
"Я не считаю, что запуск "Северного потока-2" нужно увязывать с российским поведением в Украине. Так Евросоюз только навредит самому себе", - отметил Нехаммер.
В то же время, по его словам, ясно и то, что насилие не может быть политическим средством.
"Нарушение международного законодательства будет иметь соответствующие последствия, как это уже происходило в прошлом", - добавил канцлер.
Напомним, ранее министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг обратился в Совет министров иностранных дел ЕС с просьбой о скорейшем вводе в эксплуатацию "Северного потока-2".
До этого министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что процесс сертификации газопровода был приостановлен, поскольку он не соответствует нормам Европейского союза.