Санкції проти "Північного потоку-2" нашкодять ЄС, - канцлер Австрії

Новий канцлер Австрії Карл Нехаммер закликає не використовувати санкції проти "Північного потоку-2" як інструмент тиску на Росію. На його думку, таким чином Євросоюз тільки зашкодить собі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для Die Welt .

"Я не вважаю, що запуск "Північного потоку-2" треба пов'язувати з російською поведінкою в Україні. Так Євросоюз тільки зашкодить самому собі", - зазначив Нехаммер.

У той же час, за його словами, ясно і те, що насильство не може бути політичним засобом.

"Порушення міжнародного законодавства матиме відповідні наслідки, як це вже відбувалося в минулому", - додав канцлер.