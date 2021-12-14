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Санкції проти "Північного потоку-2" нашкодять ЄС, - канцлер Австрії

Автор: Ілона Свиридова

Новий канцлер Австрії Карл Нехаммер закликає не використовувати санкції проти "Північного потоку-2" як інструмент тиску на Росію. На його думку, таким чином Євросоюз тільки зашкодить собі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для Die Welt.

"Я не вважаю, що запуск "Північного потоку-2" треба пов'язувати з російською поведінкою в Україні. Так Євросоюз тільки зашкодить самому собі", - зазначив Нехаммер.

У той же час, за його словами, ясно і те, що насильство не може бути політичним засобом.

"Порушення міжнародного законодавства матиме відповідні наслідки, як це вже відбувалося в минулому", - додав канцлер.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Австрії Олександр Шалленберг звернувся до Ради міністрів закордонних справ ЄС з проханням про швидке введення в експлуатацію "Північного потоку-2".

До цього міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що процес сертифікації газопроводу було припинено, оскільки він не відповідає нормам Європейського союзу.

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АвстріяПівнічний потік-2