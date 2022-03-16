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На Сардинии арестовали недвижимость российского олигарха Авена

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Рим, Среда 16 марта 2022 15:13
На Сардинии арестовали недвижимость российского олигарха Авена Фото: На Сардинии арестовали недвижимость российского олигарха Авена (forbes.ru)
Автор: Александр Белоус

Италия арестовала комплекс зданий на средиземноморском острове Сардиния, частично принадлежащий российскому бизнесмену Петру Авену. Операция была частью широкой западной кампании по наказанию богатых россиян, связанных с президентом Владимиром Путиным после вторжения в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Авену принадлежала треть конфискованного имущества, и его доля оценивалась примерно в 4 миллиона евро. Неясно, кому принадлежала остальная часть комплекса.

Нефтяной инвестор, построивший европейскую бизнес-империю с состоянием, оцениваемым в 4,7 млрд долларов, Авен был внесен в санкционный список ЕС после вторжения России в Украину.

За последние две недели итальянская полиция конфисковала виллы и яхты на сотни миллионов евро у высокопоставленных россиян, внесенных в санкционные списки Европейского Союза после вторжения 24 февраля.

Самым ценным активом, изъятым до сих пор, была суперяхта, принадлежащая миллиардеру Андрею Мельниченко, стоимостью около 530 миллионов евро, которая была конфискована в северном порту Триеста в прошлую субботу.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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