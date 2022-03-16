На Сардинии арестовали недвижимость российского олигарха Авена
Италия арестовала комплекс зданий на средиземноморском острове Сардиния, частично принадлежащий российскому бизнесмену Петру Авену. Операция была частью широкой западной кампании по наказанию богатых россиян, связанных с президентом Владимиром Путиным после вторжения в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Авену принадлежала треть конфискованного имущества, и его доля оценивалась примерно в 4 миллиона евро. Неясно, кому принадлежала остальная часть комплекса.
Нефтяной инвестор, построивший европейскую бизнес-империю с состоянием, оцениваемым в 4,7 млрд долларов, Авен был внесен в санкционный список ЕС после вторжения России в Украину.
За последние две недели итальянская полиция конфисковала виллы и яхты на сотни миллионов евро у высокопоставленных россиян, внесенных в санкционные списки Европейского Союза после вторжения 24 февраля.
Самым ценным активом, изъятым до сих пор, была суперяхта, принадлежащая миллиардеру Андрею Мельниченко, стоимостью около 530 миллионов евро, которая была конфискована в северном порту Триеста в прошлую субботу.
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