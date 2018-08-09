Санкції проти Росії: США можуть припинити дипломатичні відносини

Призупинення дипломатичних відносин входить у другий етап санкцій проти Росії

В рамках нових санкцій проти Російської Федерації США можуть припинити дипломатичні відносини з цією країною. Про це повідомляє газета The Washington Post з посиланням на чиновника Державного департаменту США.

Повідомляється, що після введення нових санкцій Росія має протягом трьох місяців надати гарантії невикористання хімічної зброї. Також Росія має погодитися на допуск міжнародних інспекторів. В іншому випадку відносно Росії набуде чинності другий етап санкцій, який передбачає призупинення дипломатичних відносин.

Крім того, другий етап санкцій зводить до мінімуму двосторонню торгівлю, а також вводить заборону польотів до США для російських авіакомпаній.

Нагадаємо, раніше Державний департамент США прийняв рішення про введення нових санкцій проти Росії через отруєння Скрипалів у Великобританії. Санкції торкнуться заборони на експорт до Росії товарів, які можуть бути пов'язані з національною безпекою. Зокрема, мова йде про електронні пристрої та їх компоненти, в тому числі і тих, які використовуються в авіаційній галузі.

Зазначимо, раніше також стало відомо, що Єврокомісія оцінить наслідки нових санкцій США проти Росії для ЄС.