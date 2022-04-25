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Санкции против России. В шестом пакете не будет эмбарго на нефть и газ, - Боррель

Фото: глава европейской дипломатии Жозеп Боррель (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

В шестом пакете санкций Европейского союза против России не будет полного эмбарго на поставки нефти и газа. Среди стран-участниц пока нет единой позиции на этот счет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы европейской дипломатии Жозепа Борреля для Die Welt.

По его словам, Еврокомиссия не видит достаточной поддержки эмбарго на российскую нефть и газ, чтобы внести его уже в шестой пакет санкций. Это же касается и альтернативных ограничений, таких как повышенный тариф на поставки.

Боррель отметил, что его расстраивает позиция Венгрии, которая наотрез отказывается от идеи любых энергетических санкций против России.

"Некоторые государства-члены очень четко заявили, что не поддержат эмбарго или штрафные пошлины на российскую нефть или газ. Это означает, что у нас пока нет единогласия в ЕС, чтобы принять решение об эмбарго или тарифе на данный момент. Поэтому окончательное предложение по эмбарго на нефть и газ еще не на столе", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что ЕС одобрит нефтяное эмбарго для России через несколько недель.

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