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ЕС одобрит нефтяное эмбарго для России за считанные недели, - Минэкономики Франции

Новина українською →
Суббота 23 апреля 2022 22:54
ЕС одобрит нефтяное эмбарго для России за считанные недели, - Минэкономики Франции Фото: глава Министерства экономики Бруно Ле Мэр (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

Европейский Союз в ближайшее время примет решение о полном прекращении импорта российской нефти. По словам министра экономики Франции Бруно Ле Мэра это произойдет уже через считанные недели.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Ле Мэра в эфире BFMTV.

"Президент (президент Франции Эммануэль Макрон -ред.) не говорит, что речь идет о газе, потому что мы знаем, что для определенного количества европейских государств просто остановится вся их экономическая деятельность... То, что сегодня на столе - это запрет на импорт нефти из России", - заявил министр.

Как отметил Ле Мэр, это поможет прекратить поток валюты в страну-оккупанта, поскольку нефть является главным источником иностранной валюты для России.

"Мы должны преуспеть в объединении 27 государств-членов, мы еще не там. Еще есть сопротивление, есть обоснованное беспокойство. Мы должны на них реагировать”, - добавил Ле Мэр.

В то же время решение будет принято уже в течение считанных недель.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что согласно данным издания Politico, ЕС планирует ввести новые ограничения против России на следующей неделе

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