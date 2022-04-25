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Санкції проти Росії. У шостому пакеті не буде ембарго на нафту і газ, - Боррель

Фото: глава європейської дипломатії Жозеп Боррель (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

У шостому пакеті санкцій Європейського союзу проти Росії не буде повного ембарго на постачання нафти і газу. Серед країн-учасниць поки немає єдиної позиції з цього приводу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави європейської дипломатії Жозепа Борреля для Die Welt.

За його словами, Єврокомісія не бачить достатньої підтримки ембарго на російську нафту і газ, щоб внести його вже в шостий пакет санкцій. Це ж стосується і альтернативних обмежень, таких як підвищений тариф на поставки.

Боррель зазначив, що його засмучує позиція Угорщини, яка навідріз відмовляється від ідеї будь-яких енергетичних санкцій проти Росії.

"Деякі держави-члени дуже чітко заявили, що не підтримають ембарго або штрафні мита на російську нафту або газ. Це означає, що у нас поки немає одностайності в ЄС, щоб прийняти рішення про ембарго або тариф на даний момент. Тому остаточна пропозиція щодо ембарго на нафту і газ ще не на столі", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЄС схвалить нафтове ембарго для Росії через кілька тижнів.

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