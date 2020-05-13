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Санкции против России не препятствуют предоставлению ей гумпомощи, - ЕС

Новости » Политика     13.05.2020 - 04:27
Санкции против России не препятствуют предоставлению ей гумпомощи, - ЕС
Иллюстративное фото (из открытых источников)

РФ пока не просила у Евросоюза никакой гуманитарной помощи

Введенные Евросоюзом санкции в отношении России потенциально не мешают оказывать ей гуманитарную помощь. Об этом сообщил представитель внешнеполитической службы ЕС, передает DW.

Речь идет о помощи для России для борьбы с коронавирусом. При этом сама РФ про гумпомощь от ЕС пока не просит.

"Установленные в отношении России (летом 2014 года, - ред.) санкции касаются действий, которые подрывают территориальную целостность Украины, а также нарушений международного права в связи с аннексией Крыма и событиями на востоке Украины. Эти санкции не препятствуют потенциальной гуманитарной помощи", - заявил представитель службы.

В Еврокомиссии уточняют, что санкции ЕС являются инструментом внешней политики и направлены на поддержку универсальных ценностей, таких как сохранение мира, укрепление международной безопасности, укрепление и поддержание демократии, международного права и прав человека.

Уточнение ЕК может облегчить задачу гуманитарных операторов в Сирии, чтобы ускорить поставки оборудования и другой помощи для борьбы с пандемией коронавируса в этой стране.

По состоянию на 12 мая в РФ было официально зафиксировано более 232 тысяч случаев заражения коронавирусом, что является вторым показателем в мире после США, где подтверждено более 1,35 миллиона случаев инфицирования.

Напомним, в Конгрессе США призывают ввести против России новые и усиленные санкции. РФ призывают освободить всех политических заключенных.

Теги Новости Украины Гуманитарная помощьСанкции против России
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