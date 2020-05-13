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Санкції проти Росії не перешкоджають наданню їй гумдопомоги, - ЄС

Новини » Політика     13.05.2020 - 04:27
Санкції проти Росії не перешкоджають наданню їй гумдопомоги, - ЄС
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

РФ поки не просила у Євросоюзу жлдної гуманітарної допомоги

Введені Євросоюзом санкції щодо Росії потенційно не заважають надавати їй гуманітарну допомогу. Про це повідомив представник зовнішньополітичної служби ЄС, передає DW.

Йдеться про допомогу для Росії для боротьби з коронавірусом. При цьому сама РФ про гумдопомогу у ЄС поки не просить.

"Встановлені щодо Росії (влітку 2014 року, - ред.) санкції стосуються дій, що підривають територіальну цілісність України, а також порушень міжнародного права в зв'язку з анексією Криму і подіями на сході України. Ці санкції не перешкоджають постачанню потенційної гуманітарної допомоги", - заявив представник служби.

В Єврокомісії уточнюють, що санкції ЄС є інструментом зовнішньої політики і спрямовані на підтримку універсальних цінностей, таких як збереження миру, зміцнення міжнародної безпеки, зміцнення і підтримка демократії, міжнародного права і прав людини.

Уточнення ЄК може полегшити завдання гуманітарних операторів в Сирії, щоб прискорити постачання обладнання та іншої допомоги для боротьби з пандемією коронавіруса в цій країні.

Станом на 12 травня в РФ було офіційно зафіксовано понад 232 тисячі випадків зараження коронавірусом, що є другим показником у світі після США, де підтверджено понад 1,35 мільйона випадків інфікування.

Нагадаємо, в Конгресі США закликають ввести проти Росії нові і посилені санкції. РФ закликають звільнити всіх політичних ув'язнених.

Теги Новини України Гуманітарна допомогаСанкції проти Росії
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