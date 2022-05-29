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Санкции против России: послы ЕС сегодня не достигли согласия по шестому пакету

Фото: шестой пакет санкций против России еще не согласован (flickr com libereurope)
Автор: Артем Горовенко

Послы стран Европейского союза сегодня, 29 мая 2022 года, не достигли согласия по шестому пакету санкций против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter брюссельского корреспондента "Радио Свобода".

"Сегодня среди послов ЕС нет согласия по шестому пакету санкций в отношении России. Они снова встретятся завтра утром", - отметил он.

Обновлено от 20:20

Журналист уточнил, что шестой пакет не могут согласовать не только из-за нефтяного эмбарго, поскольку Венгрия просит дополнительные исключения.

"Но есть и те, кто не согласен с предложением о запрете гражданам России покупать недвижимость в ЕС", - добавил Йозвяк.

Отметим, в шестой пакет санкций против России должно войти частичное эмбарго на поставки нефти. Предполагалось, что сегодня послы стран Евросоюза согласуют его, чтобы на саммите лидеров 30-31 мая ограничение на нефть было утверждено.

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в предстоящем саммите ЕС. РБК-Украина писало, что на нем будет обсуждаться.

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