Санкции против России: послы ЕС сегодня не достигли согласия по шестому пакету

Послы стран Европейского союза сегодня, 29 мая 2022 года, не достигли согласия по шестому пакету санкций против России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter брюссельского корреспондента "Радио Свобода".
"Сегодня среди послов ЕС нет согласия по шестому пакету санкций в отношении России. Они снова встретятся завтра утром", - отметил он.
Обновлено от 20:20
Журналист уточнил, что шестой пакет не могут согласовать не только из-за нефтяного эмбарго, поскольку Венгрия просит дополнительные исключения.
"Но есть и те, кто не согласен с предложением о запрете гражданам России покупать недвижимость в ЕС", - добавил Йозвяк.
Отметим, в шестой пакет санкций против России должно войти частичное эмбарго на поставки нефти. Предполагалось, что сегодня послы стран Евросоюза согласуют его, чтобы на саммите лидеров 30-31 мая ограничение на нефть было утверждено.
Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский примет участие в предстоящем саммите ЕС. РБК-Украина писало, что на нем будет обсуждаться.
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