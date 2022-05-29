Санкції проти Росії: посли ЄС сьогодні не досягли згоди щодо шостого пакету

Посли країн Європейського союзу сьогодні, 29 травня 2022 року, не досягли згоди щодо шостого пакету санкцій проти Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter брюссельського кореспондента "Радіо Свобода".
"Сьогодні серед послів ЄС немає згоди щодо шостого пакету санкцій щодо Росії. Вони знову зустрінуться завтра вранці", - зазначив він.
Оновлено від 20:20
Журналіст уточнив, що шостий пакет не можуть погодити не лише через нафтове ембарго, оскільки Угорщина вимагає додаткових винятків.
"Але є й ті, хто не згоден із пропозицією про заборону громадянам Росії купувати нерухомість у ЄС", - додав Йозвяк.
Відзначимо, до шостого пакету санкцій проти Росії має увійти часткове ембарго на постачання нафти. Передбачалося, що сьогодні посли країн Євросоюзу погодять його, щоб на саміті лідерів 30-31 травня обмеження на нафту було затверджено.
Також повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський візьме участь у майбутньому саміті ЄС. РБК-Україна писало, що на ньому буде обговорюватися.
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