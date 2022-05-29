Санкції проти Росії: посли ЄС сьогодні не досягли згоди щодо шостого пакету

"Сьогодні серед послів ЄС немає згоди щодо шостого пакету санкцій щодо Росії. Вони знову зустрінуться завтра вранці", - зазначив він.

Оновлено від 20:20

Журналіст уточнив, що шостий пакет не можуть погодити не лише через нафтове ембарго, оскільки Угорщина вимагає додаткових винятків.

"Але є й ті, хто не згоден із пропозицією про заборону громадянам Росії купувати нерухомість у ЄС", - додав Йозвяк.