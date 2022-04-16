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Санкции против России пока дали слабый эффект, - Минобороны Эстонии

Фото: министр обороны Эстонии Калле Лаанет (uzutrading.ee)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министр обороны Эстонии Калле Лаанет заявил, что санкции против России пока дали слабый эффект. Глава ведомства добавил, что еще остается возможность ужесточения ограничений в отношении Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Лаанета газете Handelsblatt.

"Нужно время, чтобы санкции (против России - ред.) подействовали. Пока что прошло относительно мало времени, и поэтому мы пока видим слабый эффект", - сказал Лаанет.

По его словам, еще есть возможности ужесточить санкции в отношении Москвы. Например, отметил министр, ввести эмбарго на российскую нефть и газ.

Напомним, накануне в России из-за санкций прекратили выпуск новых танков.

Отметим, ранее Евросоюз закрыл лазейку, через которую в Россию поставлялось оружие рядом европейских стран.

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