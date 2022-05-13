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Санкции против России не остановят ее, пока Европа покупает нефть и газ, - Кулеба

Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Санкции против России не остановят войну против Украины, пока европейские страны покупают нефть и газ. На сегодня война наносит украинской экономике больший ущерб, чем санкции - российской.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы для Welt.

"Наша экономика пострадала от войны сильнее, чем российская от санкций. Хотя санкции очень важны и имеют эффект, они не смогут остановить российскую военную машину, пока Европа продолжает покупать российскую нефть и газ", - отметил он.

По его словам, российский бюджет показывает профицит из-за поставок газа и нефти на фоне роста цен на энергоносители.

"Да, другие сектора испытывают огромные трудности, розничная торговля, оборона. И в долгосрочной перспективе их экономика будет разрушена. Но в краткосрочной перспективе они в лучшем положении, чем мы. Поэтому мы просим наших друзей и партнеров помочь нам экономически и дать нам возможность бороться дальше", - добавил Кулеба.

Напомним, ранее сообщалось, что несмотря на западные санкции, Россия вполовину увеличила прибыль от экспорта нефти.

Украинская сторона отмечает, что в таких условиях нет времени для дискуссий, поэтому нужно немедленно ввести нефтяное эмбарго в отношении РФ.

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