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Санкції проти Росії не зупинять її, поки Європа купує нафту і газ, - Кулеба

Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Олександр Мороз

Санкції проти Росії не зупинять війну проти України, поки європейські країни купують нафту і газ. На сьогодні війна завдає українській економіці більшої шкоди, ніж санкції - російській.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби для Welt.

"Наша економіка постраждала від війни сильніше, ніж російська від санкцій. Хоча санкції дуже важливі і мають ефект, вони не зможуть зупинити російську військову машину, поки Європа продовжує купувати російську нафту і газ", - зазначив він.

За його словами, російський бюджет показує профіцит через постачання газу і нафти на тлі зростання цін на енергоносії.

"Так, інші сектори відчувають величезні труднощі, роздрібна торгівля, оборона. І в довгостроковій перспективі їх економіка буде зруйнована. Але в короткостроковій перспективі вони в кращому становищі, ніж ми. Тому ми просимо наших друзів і партнерів допомогти нам економічно і дати нам можливість боротися далі", - додав Кулеба.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що незважаючи на західні санкції, Росія вполовину збільшила прибуток від експорту нафти.

Українська сторона зазначає, що в таких умовах немає часу для дискусій, тому потрібно негайно ввести нафтове ембарго щодо РФ.

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