Санкции против России нужны до вторжения в Украину, а не после, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что санкции против России нужно вводить до вторжения на украинскую территорию. Глава государства подчеркнул, что в таком случае вооруженного конфликта может и не будет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Зеленского по итогам переговоров в Брюсселе.

Зеленский напомнил, что некоторые европейские лидеры обещают введение мощных санкций против России после вторжения в Украину. Однако, по его словам, избежать вооруженного конфликта можно, если ограничения будут приняты заранее.

"Нашу страну интересуют санкции до возможной эскалации. И тогда ее может и не будет", - уточнил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что введенные заранее санкции могут предупредить опасные шаги со стороны России и остановить военный конфликт, который происходит на Донбассе уже почти восемь лет.