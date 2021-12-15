ЕС готов принять "беспрецедентные меры" против России, - глава Еврокомиссии

Европейский Союз готов усилить санкции против РФ. Более того, блок готов принять "беспрецедентные меры" против РФ.

Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Reuters .

"Для чего используются войска, которые вблизи нашей границы? Это потенциал для шантажа. Причем прежде всего против западных государств", - заявил он.

Отметим, ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал причину скопления войск РФ у границ Украины. Он считает, что это потенциал для шантажа.

"Европейский Союз готов принять беспрецедентные меры против России, если он продолжит агрессию по отношению к Украине", - заявила Урсула фон дер Ляйен.

Напомним, ситуация вокруг украинских границ остается напряженной. По данным Минобороны, Россия до сих пор не начала возвращать свои войска от границ Украины.

Как писало РБК-Украина, глава Минобороны считает, что вторжение России в Украину переведет мир в новую эру.