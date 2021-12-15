Санкції проти Росії потрібні до вторгнення в Україну, а не після, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що санкції проти Росії потрібно вводити до вторгнення на українську територію. Глава держави підкреслив, що в такому випадку збройного конфлікту може і не буде.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Зеленського за підсумками переговорів у Брюсселі.
Зеленський нагадав, що деякі європейські лідери обіцяють запровадження потужних санкцій проти Росії після вторгнення в Україну. Проте, за його словами, уникнути збройного конфлікту можна, якщо обмеження буде прийнято заздалегідь.
"Нашу країну цікавять санкції до можливої ескалації. І тоді її, може, і не буде", - уточнив Зеленський.
Глава держави наголосив, що введені заздалегідь санкції можуть запобігти небезпечним крокам з боку Росії і зупинити військовий конфлікт, який відбувається на Донбасі вже майже вісім років.
Нагадаємо, ситуація біля українського кордону залишається напруженою. За даними Міністерства оборони України, Росія досі не відвела своїх військ.
Зазначимо, що на тлі напруженості на українському кордоні європейські політики загрожують Росії "потужними" санкціями. Так, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн сьогодні заявила, що ЄС готовий вжити "безпрецедентні заходи" проти Москви у разі продовження агресії щодо України.