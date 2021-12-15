Санкції проти Росії потрібні до вторгнення в Україну, а не після, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що санкції проти Росії потрібно вводити до вторгнення на українську територію. Глава держави підкреслив, що в такому випадку збройного конфлікту може і не буде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг Зеленського за підсумками переговорів у Брюсселі.

Зеленський нагадав, що деякі європейські лідери обіцяють запровадження потужних санкцій проти Росії після вторгнення в Україну. Проте, за його словами, уникнути збройного конфлікту можна, якщо обмеження буде прийнято заздалегідь.

"Нашу країну цікавять санкції до можливої ​​ескалації. І тоді її, може, і не буде", - уточнив Зеленський.

Глава держави наголосив, що введені заздалегідь санкції можуть запобігти небезпечним крокам з боку Росії і зупинити військовий конфлікт, який відбувається на Донбасі вже майже вісім років.