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Санкции против России должны ускорить прекращение войны в Украине, - Блинкен

Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Alex Edelman-Pool/Getty Images)
Автор: Илона Свиридова

Западные санкции против России призваны ускорить прекращение военной агрессии против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена на министерской встрече по вопросам продовольствия в Берлине.

В частности, он отметил, что Россия блокирует экспорт миллионов тонн зерновых из Украины, не давая ей воспользоваться черноморскими портами.

"Когда мы вводим санкции против России, чтобы она как можно быстрее прекратила свою агрессию против Украины, мы специально сделали исключения для сельскохозяйственных товаров, удобрений, страхования и транспортировке, необходимых для перемещения этих продуктов", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина разработала план для усиления санкций против России и представила основные шаги.

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Российская ФедерацияЭнтони БлинкенСанкции