Санкції проти Росії мають прискорити припинення війни в Україні, - Блінкен

Західні санкції проти Росії покликані прискорити припинення військової агресії проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена на міністерській зустрічі з питань продовольства в Берліні.
Зокрема, він зазначив, що Росія блокує експорт мільйонів тонн зернових з України, не даючи їй скористатися чорноморськими портами.
"Коли ми вводимо санкції проти Росії, щоб вона якомога швидше припинила свою агресію проти України, ми спеціально зробили винятки для сільськогосподарських товарів, добрив, страхування і транспортування, необхідних для переміщення цих продуктів", - зазначив він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна розробила план для посилення санкцій проти Росії і представила основні кроки.
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