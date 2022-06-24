Санкции против России должны ускорить прекращение войны в Украине, - Блинкен

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена на министерской встрече по вопросам продовольствия в Берлине.

В частности, он отметил, что Россия блокирует экспорт миллионов тонн зерновых из Украины, не давая ей воспользоваться черноморскими портами.

"Когда мы вводим санкции против России, чтобы она как можно быстрее прекратила свою агрессию против Украины, мы специально сделали исключения для сельскохозяйственных товаров, удобрений, страхования и транспортировке, необходимых для перемещения этих продуктов", - отметил он.