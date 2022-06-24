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Санкції проти Росії мають прискорити припинення війни в Україні, - Блінкен

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Берлін, П'ятниця 24 червня 2022 19:28
Санкції проти Росії мають прискорити припинення війни в Україні, - Блінкен Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Alex Edelman-Pool/Getty Images)
Автор: Ілона Свиридова

Західні санкції проти Росії покликані прискорити припинення військової агресії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена на міністерській зустрічі з питань продовольства в Берліні.

Зокрема, він зазначив, що Росія блокує експорт мільйонів тонн зернових з України, не даючи їй скористатися чорноморськими портами.

"Коли ми вводимо санкції проти Росії, щоб вона якомога швидше припинила свою агресію проти України, ми спеціально зробили винятки для сільськогосподарських товарів, добрив, страхування і транспортування, необхідних для переміщення цих продуктів", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна розробила план для посилення санкцій проти Росії і представила основні кроки.

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