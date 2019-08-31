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Санкції проти Росії повинні бути продовжені, - Дуда

Новини » Політика    31.08.2019 - 15:34
Санкції проти Росії повинні бути продовжені, - Дуда
Фото: Анджей Дуда (flickr.com/poroshenkopetro)

Дуда наголосив на необхідності продовжити політику санкцій щодо Росії

Польща виступає за продовження політики санкцій щодо Росії, до поки Україна не поверне свою територіальну цілісність. Про це заявив президент Польщу Анджей Дуда під час спільної прес-конференції з українським президентом Володимиром Зеленським у Варшаві, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Дуди, введення санкцій є найбільш мирним способом змусити Росію виконувати домовленості та дотримуватися стандартів міжнародного права. Він додав, що санкції повинні продовжуватися поки Україна не поверне окуповані Росією території.

"Сьогодні територія України окупована - Крим, частина Луганської та Донецької областей. Ці території повинні повернутися під повний контроль України. Наша позиція в цьому контексті щодо Росії однозначна - політика санкцій має бути продовжена, бо це найбільш мирний спосіб змусити, щоб держава дотримувалася стандартів міжнародного права. Сьогодні, я наголошую, ці стандарти не дотримуються. Ми завжди будемо стояти пліч-о-пліч з Україною, тому що Україна повинна повернути свою територіальну цілісність", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що поки Москва продовжує порушувати мінські домовленості та поки не повернені окуповані території, європейські санкції проти Росії можна лише посилювати.

Додамо, у суботу, 31 серпня, Володимир Зеленський здійснив закриту зустріч з президентом Польщі Анджеєм Дудою в рамках свого робочого візиту до Варшави. Також сьогодні запланована зустріч делегацій під головуванням президентів.

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Новини України ПольшаАнджей ДудаСанкції проти Росії
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