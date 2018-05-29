Порошенко призвал продлить санкции против России

Порошенко уверен, что санкции против России смягчать нельзя

Санкции против России должны быть продлены в связи с результатами расследования по MH17 и эскалацией на Донбассе. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, передает его пресс-секретарь Святослав Цеголко в своем Тwitter.

"После обнародования расследования по MH17 и эскалации на Донбассе санкции против РФ должны быть продлены. Их нельзя смягчать", - сказал президент.

Після оприлюднення розслідування щодо MH17 та ескалації на Донбасі санкції проти РФ мають бути продовжені. Їх не можна пом'якшувати. - П pic.twitter.com/jNbqu192k2 — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) May 29, 2018

Также президент Украины Петр Порошенко в Twitter заявил, что ослабления санкций против России не будет.

"Наша задача - развеять любые иллюзорные надежды Кремля на уменьшение санкционного давления до того момента, пока Москва выполнит все свои обязательства", - подчеркнул президент.

Наше завдання - розвіяти будь-які ілюзорні надії Кремля на зменшення санкційного тиску до того моменту, коли Москва виконає усі свої зобов’язання — Петро Порошенко (@poroshenko) May 29, 2018

Напомним, ранее стало известно, что верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Федерика Могерини перед заседанием министров иностранных дел стран ЕС заявила, что Европейский союз в очередной раз призывает Российскую Федерацию признать ответственность за катастрофу MH17 на Донбассе в июле 2014 года.