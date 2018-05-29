Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Порошенко призвал продлить санкции против России

НовостиПолитика    29.05.2018 - 14:21
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко уверен, что санкции против России смягчать нельзя

Санкции против России должны быть продлены в связи с результатами расследования по MH17 и эскалацией на Донбассе. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, передает его пресс-секретарь Святослав Цеголко в своем Тwitter.

"После обнародования расследования по MH17 и эскалации на Донбассе санкции против РФ должны быть продлены. Их нельзя смягчать", - сказал президент.

Также президент Украины Петр Порошенко в Twitter заявил, что ослабления санкций против России не будет.

"Наша задача - развеять любые иллюзорные надежды Кремля на уменьшение санкционного давления до того момента, пока Москва выполнит все свои обязательства", - подчеркнул президент.

Напомним, ранее стало известно, что верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Федерика Могерини перед заседанием министров иностранных дел стран ЕС заявила, что Европейский союз в очередной раз призывает Российскую Федерацию признать ответственность за катастрофу MH17 на Донбассе в июле 2014 года.

В РФ заявили, что не получали предложений об обмене Сенцова на Вышинского Порошенко и Штайнмайер призвали освободить украинских политзаключенных в РФ
Теги публикации: Порошенко Петр, Российская Федерация, Святослав Цеголко, Санкции  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
Цены рынка: в сети рассказали, сколько стоят фрукты и ягоды в Крыму
Толпы поклонников: Элтон Джон в Киеве посетил "Кураж Базар" (фото, видео)
Регину Тодоренко экстренно госпитализировали в Москве
В Париже мигрант спас ребенка, сорвавшегося из окна, и стал национальным героем (видео)
On Top