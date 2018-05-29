Порошенко закликав продовжити санкції проти Росії

Порошенко впевнений, що санкції проти Росії не можна пом'якшувати

Санкції проти Росії повинні бути продовжені через результати розслідування щодо MH17 та у зв'язку з ескалацією на Донбасі. Про це заявив президент України Петро Порошенко, передає його прес-секретар Святослав Цеголко у своєму Тwitter.

"Після оприлюднення розслідування щодо MH17 та ескалації на Донбасі санкції проти РФ мають бути продовжені. Їх не можна пом'якшувати", - сказав президент.

Після оприлюднення розслідування щодо MH17 та ескалації на Донбасі санкції проти РФ мають бути продовжені. Їх не можна пом'якшувати. - П pic.twitter.com/jNbqu192k2 — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) May 29, 2018

Також президент України Петро Порошенко у Twitter заявив, що зменшення санкції по відношенню до Росії не буде.

"Наше завдання - розвіяти будь-які ілюзорні надії Кремля на зменшення санкційного тиску до того моменту, коли Москва виконає усі свої зобов’язання", - наголосив президент.

Наше завдання - розвіяти будь-які ілюзорні надії Кремля на зменшення санкційного тиску до того моменту, коли Москва виконає усі свої зобов’язання — Петро Порошенко (@poroshenko) May 29, 2018

Нагадаємо, раніше стало відомо, що верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики і безпеки Федеріка Могеріні перед засіданням міністрів закордонних справ країн ЄС заявила, що Європейський союз вкотре закликає Російську Федерацію визнати відповідальність за катастрофу MH17 на Донбасі в липні 2014 року.