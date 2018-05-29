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Порошенко закликав продовжити санкції проти Росії

НовиниПолітика    29.05.2018 - 14:21
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко впевнений, що санкції проти Росії не можна пом'якшувати

Санкції проти Росії повинні бути продовжені через результати розслідування щодо MH17 та у зв'язку з ескалацією на Донбасі. Про це заявив президент України Петро Порошенко, передає його прес-секретар Святослав Цеголко у своєму Тwitter.

"Після оприлюднення розслідування щодо MH17 та ескалації на Донбасі санкції проти РФ мають бути продовжені. Їх не можна пом'якшувати", - сказав президент. 

Також президент України Петро Порошенко у Twitter заявив, що зменшення санкції по відношенню до Росії не буде.

"Наше завдання - розвіяти будь-які ілюзорні надії Кремля на зменшення санкційного тиску до того моменту, коли Москва виконає усі свої зобов’язання", - наголосив президент.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики і безпеки Федеріка Могеріні перед засіданням міністрів закордонних справ країн ЄС заявила, що Європейський союз вкотре закликає Російську Федерацію визнати відповідальність за катастрофу MH17 на Донбасі в липні 2014 року.

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Теги публікації: Порошенко Петро, Російська Федерація, Святослав Цеголко, Санкції  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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