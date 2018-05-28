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Катастрофа MH17: Євросоюз в черговий раз закликав Росію визнати відповідальність

НовиниПолітика    28.05.2018 - 12:01
Фото: Федеріка Могеріні (flickr.com/european_parliament)
Фото: Федеріка Могеріні (flickr.com/european_parliament)

Могеріні закликала РФ приєднатися до встановлення особи винних у катастрофі MH17

Європейський союз вкотре закликає Російську Федерацію визнати відповідальність за катастрофу MH17 на Донбасі в липні 2014 року. Про це перед засіданням міністрів закордонних справ країн ЄС заявила верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики і безпеки Федеріка Могеріні, передає "Радіо Свобода".

"Усі 28 країн-членів ще раз підтвердили нашу повну підтримку останніх результатів цього слідства і всі зусилля, щоб виявити тих, хто це скоїв. Ми закликаємо Росію взяти на себе відповідальність й долучитися до зусиль у встановленні винних", - заявила Могеріні.

Нагадаємо, минулого тижня Об'єднана слідча група по катастрофі MH17 провела прес-конференцію, де назвала проміжні результати розслідування. Зокрема, слідчі заявили, що установка "Бук", з якої збили малайзійський лайнер, належала 53 бригаді Збройних сил Росії, яка дислокується в Курську.

Велика авіакатастрофа лайнера Boeing 777-200ER компанії Malaysia Airlines, який виконував плановий рейс MH17 за маршрутом Амстердам - Куала-Лумпур, сталася 17 липня 2014 року на сході Донецької області. За даними слідства, літак збили з російської установки "Бук", яка перебувала на окупованій території.

 

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Теги публікації: Евросоюз, Російська Федерація, Могерини  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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