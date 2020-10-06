Санкции против России будут приоритетным вопросом саммита Украина-ЕС, - президент

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что на саммите, который состоится между украинской стороной и Европейским союзом, вопрос российских санкций будет главным в повестке дня. Он считает, что санкционная политика ЕС против РФ является большой поддержкой Украины на геополитическом уровне.

Об этом Владимир Зеленский заявил в интервью Politico, полная стенограмма которого опубликована на сайте главы государства.

"Если говорить неформальным языком, санкции - это вопрос номер один. Поддержка нашего суверенитета и территориальной целостности со стороны ЕС зависит от мощной санкционной политики, направленной против агрессии Российской Федерации", - сказал Зеленский.

Он также добавил, что важными вопросами саммита будут участие Украины в вопросах разработки вакцин от коронавируса и доступ к европейским рынкам.

Напомним, Зеленский примет участие в саммите Украина-ЕС, который состоится 6 октября в Брюсселе.

Также ранее сообщалось, что украинская сторона намерена обсудить на нем расширение доступа к внутреннему рынку ЕС, обновление торговой части Соглашения об ассоциации, а также "промышленный безвиз".