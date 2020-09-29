ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Курс Украины в ЕС является еще более актуальным, чем ранее, - Зеленский

Киев, Вторник 29 сентября 2020 10:17
Курс Украины в ЕС является еще более актуальным, чем ранее, - Зеленский
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что очередной саммит Украина - ЕС, который ожидается через неделю, будет успешным. Он уже провел видеоконференцию с депутатами Европейского парламента.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Он рассказал об инициативе Украины относительно создания международной площадки, призванной улучшить координацию и сотрудничество с целью противодействия угрозам безопасности, которые несет российская оккупация Крыма, а также способствовать защите прав крымчан.

"Несмотря на те вызовы, которые есть сегодня, неизменный курс в Европу, Европейский Союз еще более актуален для Украины, чем раньше", - заявил он.

Украина также стремится обсудить вопрос расширения доступа к внутреннему рынку ЕС, достижения договоренности относительно обновления торговой части Соглашения об ассоциации, "промышленного безвиза".

Участники видеоконференции обсудили вопросы строительства мемориального комплекса-музея, ведь рабочая группа Европарламента "Память ради будущего" своей деятельностью стремится достичь выделение средств Европейским Союзом на финансирование пилотного проекта "Голоса: свидетельства Холокоста из Украины".

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что на повестке дня во время саммита будет широкий круг вопросов. Основной темой должен стать вопрос обновления Соглашения об ассоциации.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика Владимир ЗеленскийЕвросоюзУкраина
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь