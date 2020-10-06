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Санкції проти Росії будуть пріоритетним питанням саміту Україна-ЄС, - президент

Автор: Андрій Козловський

Президент України Володимир Зеленський очікує, що на саміті, який відбудеться між українською стороною та Європейським союзом, питання російських санкцій буде головним у порядку денному. Він вважає, що санкційна політика ЄС проти РФ є великою підтримкою України на геополітичному рівні.

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Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю Politico, повна стенограма якого опублікована на сайті глави держави.

"Якщо говорити неформальною мовою, санкції - це питання номер один. Підтримка нашого суверенітету й територіальної цілісності з боку ЄС залежить від потужної санкційної політики, спрямованої проти агресії Російської Федерації", - сказав Зеленський.

Він також додав, що важливими питаннями саміту будуть участь України в питаннях розробки вакцин від коронавірусу і доступ до ринків.

Нагадаємо, Зеленський візьме участь в саміті Україна-ЄС, який відбудеться 6 жовтня у Брюсселі.

Також раніше повідомлялось, що українська сторона має намір обговорити на ньому розширення доступу до внутрішнього ринку ЄС, оновлення торгової частини Угоди про асоціацію, а також "промисловий безвіз".

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