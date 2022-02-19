Санкции против России. Британия пригрозила запретить въезд олигархам

"Реальность состоит в том, что Россия хочет отмотать время назад, к 90-м годам... Россия показывает, что к дипломатии не относится серьезно. Мы должны проявить свои сильные стороны, потому что Россия понимает силу", - отметила Трасс.

По ее словам, Россия должна заплатить большую цену в случае вторжения Украину.

"Олигархи не смогут перемещать свои капиталы, мы усложним жизнь на рынках капиталов российским компаниям, мы сделаем так, что Россия не сможет работать на долговых рынках", - добавила министр.