Санкції проти РФ можуть бути посилені у разі подальшої мілітаризації Криму, - Кориневич

Фото: російські війська в Криму (з відкритих джерел)

У Криму знаходиться російське озброєння, здатне уразити країни ЄС та НАТО

Якщо Росія продовжить мілітаризацію окупованого Кримського півострову, санкції проти неї можуть бути посилені. Про це заявив представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич в інтерв'ю "Укрінформ".

За словами представника президента, багато лідерів західних держав говорять про можливість посилення санкцій проти Росії через факти мілітаризації Криму.

"Україна збирає і документує цю інформацію. Багато західних держав говорили, що факти і свідчення мілітаризації Криму будуть фактором посилення санкційного режиму. Всі країни регіону беруть це до уваги і розуміють, до яких потенційних загроз це може призвести", - заявив він.

Також Кориневич розповів, що наразі в Криму вже знаходяться російські наземні ракетні комплекси, які можуть завдати удару по країнам Європейського союзу та НАТО.

"У Криму є місця, де можна зберігати ядерну зброю. У Криму вже дислокуються військові кораблі, які можуть нести ракети з дальністю ураження більше 2 тис. км. У Криму вже є берегові ракетні комплекси "Бал", "Бастіон", розглядається питання створення окремої бригади "Іскандерів". Навіть без використання морських засобів - військових кораблів, тільки наземними ракетними комплексами Росія може прострілювати весь морський простір регіону і влучати в ціль. Теоретично, це можуть бути цілі й на території країн НАТО та ЄС", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше міністр Британії у справах Європи заявив, що країни НАТО продовжують виступати проти посилення російської мілітаризації в окупованому Криму. Також в НАТО виступають проти підтримки Росією незаконних збройних формувань на Донбасі.