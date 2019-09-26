ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Санкції проти РФ можуть бути посилені у разі подальшої мілітаризації Криму, - Кориневич

Новини » Політика    26.09.2019 - 20:33
Санкції проти РФ можуть бути посилені у разі подальшої мілітаризації Криму, - Кориневич
Фото: російські війська в Криму (з відкритих джерел)

У Криму знаходиться російське озброєння, здатне уразити країни ЄС та НАТО

Якщо Росія продовжить мілітаризацію окупованого Кримського півострову, санкції проти неї можуть бути посилені. Про це заявив представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич в інтерв'ю "Укрінформ".

За словами представника президента, багато лідерів західних держав говорять про можливість посилення санкцій проти Росії через факти мілітаризації Криму.

"Україна збирає і документує цю інформацію. Багато західних держав говорили, що факти і свідчення мілітаризації Криму будуть фактором посилення санкційного режиму. Всі країни регіону беруть це до уваги і розуміють, до яких потенційних загроз це може призвести", - заявив він.

Також Кориневич розповів, що наразі в Криму вже знаходяться російські наземні ракетні комплекси, які можуть завдати удару по країнам Європейського союзу та НАТО.

"У Криму є місця, де можна зберігати ядерну зброю. У Криму вже дислокуються військові кораблі, які можуть нести ракети з дальністю ураження більше 2 тис. км. У Криму вже є берегові ракетні комплекси "Бал", "Бастіон", розглядається питання створення окремої бригади "Іскандерів". Навіть без використання морських засобів - військових кораблів, тільки наземними ракетними комплексами Росія може прострілювати весь морський простір регіону і влучати в ціль. Теоретично, це можуть бути цілі й на території країн НАТО та ЄС", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше міністр Британії у справах Європи заявив, що країни НАТО продовжують виступати проти посилення російської мілітаризації в окупованому Криму. Також в НАТО виступають проти підтримки Росією незаконних збройних формувань на Донбасі.

Лукашенко сумнівається в поверненні Криму Україні Росія перебазувала до Криму винищувальний полк для навчань
Новини України Російська ФедераціяКримСанкції проти Росії
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся